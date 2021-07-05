Готовы к жаркой недельке? Адская жара продержится в Санкт-Петербурге и Ленобласти до конца выходных

После непродолжительной передышки в город и область вновь пришла жара.
По информации синоптиков, на этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет стоять жара.
Температура наружного воздуха будет подниматься выше 30 градусов тепла.
Осадков не ожидается, но со второй половины недели на небе появятся облака, что к сожалению не приведет к падению температуры.
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04.07.2021 185
Правила поведения при сильной жаре:
- Одевайся правильно: носите светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка с головным убором.
- Избегайте физических нагрузок, двигайтесь не спеша, экономьте силы и чаще находитесь в тени.
- Воздержитесь от алкоголя, употребляйте больше жидкости, пейте минеральную воду без газа.
- Будьте бдительны: помните, что во время жары возрастает вероятность пожаров.