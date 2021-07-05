Готовы к жаркой недельке? Адская жара продержится в Санкт-Петербурге и Ленобласти до конца выходных

После непродолжительной передышки в город и область вновь пришла жара.

По информации синоптиков, на этой неделе в Санкт-Петербурге и Ленобласти будет стоять жара.

Температура наружного воздуха будет подниматься выше 30 градусов тепла.

Осадков не ожидается, но со второй половины недели на небе появятся облака, что к сожалению не приведет к падению температуры.

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Правила поведения при сильной жаре: