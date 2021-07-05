Фото: «Подслушано Тихвин»
Фото: «Подслушано Тихвин»
Фото: «Подслушано Тихвин»
Труп молодого человека 25-30 лет нашли у городского пляжа. Поиски второго погибшего человека продолжаются.
Утром, 5 июля, на городском пляже Тихвина был обнаружен труп молодого человека, который утонул вместе с товарищем, спрыгнув с водозабора на прошлой неделе.
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01.07.2021 323
Двое молодых людей 25-30 лет спрыгнули с водозабора по улице Тверской шлюз в реку Тихвинка и не вынырнули.
Специалисты осмотрели место происшествия, не не смогли обнаружить утонувших.