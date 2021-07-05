Фото: «Подслушано Тихвин» Фото: «Подслушано Тихвин» Фото: «Подслушано Тихвин»

Труп молодого человека 25-30 лет нашли у городского пляжа. Поиски второго погибшего человека продолжаются.

Утром, 5 июля, на городском пляже Тихвина был обнаружен труп молодого человека, который утонул вместе с товарищем, спрыгнув с водозабора на прошлой неделе.

Вам будет интересно В Тихвине начались поиски двух мужчин, спрыгнувших с водозабора По предварительной информации, пропавшим от 25 до 30 лет. В Тихвинском районе Ленобласти идут поиски двух мужчин 25-30 лет, которые прыгнули... 01.07.2021 323

Двое молодых людей 25-30 лет спрыгнули с водозабора по улице Тверской шлюз в реку Тихвинка и не вынырнули.

Специалисты осмотрели место происшествия, не не смогли обнаружить утонувших.