Эксперт перечислил признаки головной боли при заражении COVID-19

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектора, головная боль – один из самых частых симптомов заражения новыми штаммами COVID-19.
По словам эксперта, на головную боль жалуются две трети заболевших коронавирусной инфекцией.
«Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей», – рассказал Тимоти Спектор
Заболевшие жалуются на умеренную или сильную боль, которая длится 3-5 дней. При этом прием анальгетиков не помогает.
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