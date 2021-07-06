Эксперт перечислил признаки головной боли при заражении COVID-19

Как сообщает издание The Telegraph со ссылкой на профессора генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тимоти Спектора, головная боль – один из самых частых симптомов заражения новыми штаммами COVID-19.

По словам эксперта, на головную боль жалуются две трети заболевших коронавирусной инфекцией.

«Обычно она ощущается с обеих сторон головы, может быть пульсирующей, острой или давящей», – рассказал Тимоти Спектор

Заболевшие жалуются на умеренную или сильную боль, которая длится 3-5 дней. При этом прием анальгетиков не помогает.

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