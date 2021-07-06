Мужчина устроил стрельбу по автомобилям в Киришах

Стрелок сдался сотрудникам полиции.
По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, утром 4 июля на Молодежном бульваре в Киришах мужчина устроил стрельбу по автомобилям. Стрельба происходила с балкона дома.
Прибывшие на место происшествия полицейские определили место нахождения стрелка, а позднее он сдался. Отмечается, что стрелок был пьян, а разрешения на владение огнестрельным оружием у него нет.
По предварительной информации, устроивший пальбу по автомобилям оказался гендиректором и совладельцем автошколы.
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03.07.2021 214
Стрелок был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство). Пострадавших при стрельбе, к счастью не оказалось.