Мужчина устроил стрельбу по автомобилям в Киришах

Стрелок сдался сотрудникам полиции.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, утром 4 июля на Молодежном бульваре в Киришах мужчина устроил стрельбу по автомобилям. Стрельба происходила с балкона дома.

Прибывшие на место происшествия полицейские определили место нахождения стрелка, а позднее он сдался. Отмечается, что стрелок был пьян, а разрешения на владение огнестрельным оружием у него нет.

По предварительной информации, устроивший пальбу по автомобилям оказался гендиректором и совладельцем автошколы.

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Стрелок был задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК России (хулиганство). Пострадавших при стрельбе, к счастью не оказалось.