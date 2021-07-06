В Выборгском районе обнаружили 300 килограммов химических отходов

В мобильную экологическую дежурную службу 5 июля обратился житель Санкт-Петербурга, нашедший емкости с незнакомым ему веществом на контейнерной площадке в Выборгском районе.

Прибывшие на место сотрудники комитета по природопользованию обнаружили коробки с реагентами и пластиковые канистры с кислотой общей массой около 300 килограммов.

Все емкости вывезены для установления класса опасности. По факту нарушения требований в области обращения с опасными отходами инициировано расследование.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что эконадзор отсудил 80 миллионов за свалку в Мурино. По решению суда нарушитель не только должен компенсировать причиненный ущерб, но и организовать процесс сбора и вывоза отходов.