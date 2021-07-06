Двоим петербуржцам грозит 5 лет заключения за кражу окуня в порту

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западу, работник подрядной организации во время разгрузки в порту Санкт-Петербурга спрятал 30 килограммов окуня в раздевалку.

Затем петербуржец вместе с напарником попытались вывезти рыбу с территории порта, но их задержала охрана. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Ранее ivbg.ru сообщал о том, что эконадзор отсудил 80 миллионов за свалку в Мурино. По решению суда нарушитель не только должен компенсировать причиненный ущерб, но и организовать процесс сбора и вывоза отходов.