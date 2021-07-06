В Ленобласти на территории всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции построят центр адаптивной физической культуры.

Управление строительства Ленобласти объявило тендер на проектирование и строительство центра, сообщает RosTender.info.

Согласно техническому заданию, здание будет расположено неподалеку от Мультицентра. Центр будет включать в себя поле для спортивных командных игр и зону восстановительной гимнастики с тренажерами, аллею для отдыха и другие объекты. Все будет полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Заявки на участие в тендере принимают до 27 июля. Начальная цена контракта составляет 100 млн рублей.