Минпросвещения внедрит воспитание патриотизма в образовательный стандарт для начальных и средних школ.

С 1 сентября этого года в российских школах займутся патриотическим воспитанием детей. Минпросвещения РФ подписало приказ, согласно которому в образовательный стандарт для начальных и средних школ будут введены новые образовательные стандарты.

Дети получат гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание. С помощью новых стандартов, у школьников сформируют системные знания о месте России в мире: истории, территории, культуре и технологическом развитии.

Стандарт нацелен объединить учебную и воспитательную деятельность, культуру непрерывного образования и саморазвития человека.