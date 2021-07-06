Минпросвещения внедрит воспитание патриотизма в образовательный стандарт для начальных и средних школ.
С 1 сентября этого года в российских школах займутся патриотическим воспитанием детей. Минпросвещения РФ подписало приказ, согласно которому в образовательный стандарт для начальных и средних школ будут введены новые образовательные стандарты.
Дети получат гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание. С помощью новых стандартов, у школьников сформируют системные знания о месте России в мире: истории, территории, культуре и технологическом развитии.
Стандарт нацелен объединить учебную и воспитательную деятельность, культуру непрерывного образования и саморазвития человека.
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