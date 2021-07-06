В российских школах займутся патриотическим воспитанием детей

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться
Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Минпросвещения внедрит воспитание патриотизма в образовательный стандарт для начальных и средних школ.

С 1 сентября этого года в российских школах займутся патриотическим воспитанием детей. Минпросвещения РФ подписало приказ, согласно которому в образовательный стандарт для начальных и средних школ будут введены новые образовательные стандарты.

Дети получат гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание. С помощью новых стандартов, у школьников сформируют системные знания о месте России в мире: истории, территории, культуре и технологическом развитии.

Стандарт нацелен объединить учебную и воспитательную деятельность, культуру непрерывного образования и саморазвития человека.

Вам будет интересно
В российских школах займутся патриотическим воспитанием детей школьники, Патриотизм, Минпросвещения, дети, воспитание
На территории всеволожского Мультицентра построят Центр адаптивной физической культуры
В Ленобласти на территории всеволожского Мультицентра социальной и трудовой интеграции построят центр адаптивной физической культуры.  Управление строительства Ленобласти объявило тендер на...
06.07.2021 53
Автор