В Турции впервые выявили случаи заражения штаммом «Дельта плюс»

В Индии появился новый штамм COVID-19 под названием «дельта плюс». Эту разновидность нашли в Турции.
— Мутация была выявлена в трех разных городах, в частности, в Стамбуле. В Анкаре новый штамм выявлен не был. Общее состояние пациентов, зараженных штаммом «дельта плюс», оценивается как удовлетворительное, – сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
По его словам, все пациенты находятся на амбулаторном лечении. Число зараженных штаммом коронавируса «дельта» составляет 286 человек, живущих в 30 турецких провинциях, отметил Фахреттин Коджа.
Вакцинация в Турции началась в январе. В настоящее время первый компонент вакцины получили 36 миллионов человек, две дозы получили 16 миллионов граждан.
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