В деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленобласти на территории отеля для домашних животных PetHome открылась аджилити-площадка.

Теперь собаки, которые проживают в отеле, под руководством опытных сотрудников смогут заниматься спортом на полосе препятствий, чтобы поддерживать хорошую физическую форму и совершенствовать навыки командной работы. Открыть площадку помог бренд кормов Purina PRO PLAN®️.

Ранее мы рассказывали, что волонтеры помогли приюту «Милосердие» в Луге с выгулом собак и уборкой опилок. Сейчас приют не берет новых питомцев, но вы можете взять в семью собаку.