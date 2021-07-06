Ленинградский зоопарк показал новорожденную альпаку Шарлотку — видео

В Ленинградском зоопарке пополнение — 24 мая альпака Сушка стала мамой, на свет появилась малышка Шарлотка.

Новорожденную перевели во внутренний вольер, чтобы ее не смущали посторонние взгляды посетителей парка. Буквально через час после рождения Шарлотка уже делала свои первые неуклюжие шаги.

Сушка оказалась очень заботливой мамой. Поначалу она очень сильно переживала за малышку и не отходила от нее ни на шаг. Теперь же мама насчет дочери не переживает, а вот сама Шарлотка бегает за ней как хвостик.