Олимпийский комитет России опубликовал состав национальной команды для участия на Олимпиаде в Токио.

Всего в список вошли 335 человек. Ленобласть будут представлять восемь спортсменов: синхронистка Светлана Колесниченко, велосипедист Александр Власов и ватерполистки: Надежда Глызина, Евгения Иванова, Анна Карнаух, Екатерина Прокофьева, Анастасия Симанович, Евгения Соболева.

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Напомним, игры XXXII Олимпиады пройдут в столице Японии с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее соревнования перенесли на год из-за коронавируса.