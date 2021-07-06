В словаре коренных народов Ленобласти появилось новое слово

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

“Мы все постоянно сталкиваемся с этими понятием, одновременно являющимся частью нашего мыслительного процесса и единицей устного и письменного языка”, — пишут специалисты МСУ.

В Комитете также по традиции рассказали о том, как «слово» звучит на четырех языках: русском, ижорском, водском и вепсском.

Ранее словарь коренных малочисленных народов Ленобласти пополнился такими новыми словами, как «Солнце»и«Родина».