«Невероятно необычное ДТП»: на Мурманском шоссе две фуры заблокировали выезд из Петербурга

Очевидец поделился кадрами ДТП, которое произошло вечером, 6 июля на отрезке Мурманского шоссе. Как могла произойти подобная ситуация, объяснению не поддается.
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
О ДТП сообщили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Двойная авария в одном месте начинает собирать пробку на выезде из Северной столицы. Информация о пострадавших пока не поступала.
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