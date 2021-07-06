«Невероятно необычное ДТП»: на Мурманском шоссе две фуры заблокировали выезд из Петербурга

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами ДТП, которое произошло вечером, 6 июля на отрезке Мурманского шоссе. Как могла произойти подобная ситуация, объяснению не поддается.

"Невероятно необычное ДТП": на Мурманском шоссе две фуры заблокировали выезд из Петербурга Петербург, мурманское шоссе, ДТП, аварияДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
"Невероятно необычное ДТП": на Мурманском шоссе две фуры заблокировали выезд из Петербурга Петербург, мурманское шоссе, ДТП, аварияДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
"Невероятно необычное ДТП": на Мурманском шоссе две фуры заблокировали выезд из Петербурга Петербург, мурманское шоссе, ДТП, аварияДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

О ДТП сообщили в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург. Двойная авария в одном месте начинает собирать пробку на выезде из Северной столицы. Информация о пострадавших пока не поступала.

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