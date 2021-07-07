Туристы потратили свыше 1,5 млрд рублей в Петербурге за время Евро-2020

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ, расходы туристов в ходе Евро-2020 в Санкт-Петербурге выросли более чем в четыре раза по сравнению с показателями июня 2020 года.
В городе прошли семь матчей футбольного турнира. Всего за месяц гости и местные жители Северной столицы только в заведениях общепита потратили свыше 1 млрд рублей.
«Наибольший рост к июню 2020 года продемонстрировали расходы на туры и авиабилеты – в 5,5 раз, до 100 млн рублей (+72% к маю)», – подсчитали аналитики ВТБ
При этом оборот баров в Санкт-Петербурге оказался вдвое меньше, чем во время Чемпионата мира по футболу.
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