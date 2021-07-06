Средний размер пенсии в России в 2024 году может превысить 20 тысяч рублей

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на официальный документ, опубликованный на сайте Федерации независимых профсоюзов.

Согласно документу, в 2024 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится до 20388 рублей. К этому моменту пенсии будут получать 38,86 млн россиян.

Индексация будет производиться с 1 января. В 2022 году ее размер составит 5,9%. В 2023 году – 5,6%. В 2024 году – 5,5%.

Вам будет интересно В правительстве не поддержали законопроект о введении налога на роскошь Российское правительство вынесло отрицательное заключение по законопроекту о налоге на роскошь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Партия «Справедливая... 03.07.2021 187

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что правительство России запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины.