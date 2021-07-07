В Ленобласти задержали капитана маломерного судна с поддельными правами

В ходе рейда в акватории реки Свирь в Ленинградской области сотрудники полиции остановили 37-летнего мужчину, управлявшего маломерным судном. Его права на управление плавательным средством вызвали сомнение.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, в ходе проверки было установлено, что мужчина предоставил правоохранителям поддельное удостоверение, которое никогда не выдавалось.

По факту подделки возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.

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