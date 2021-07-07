Отравившегося спиртом подростка нашли в Колпино

Автор: Александр Селиванов
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Парня выхаживают в токсикологической реанимации Детской больницы №5 имени Филатова.

По информации правоохранительных органов, поздним вечером 4 июля, 16-летнего юношу нашли без сознания сотрудники полиции у дома 22 по улице Вавилова в Колпино.

Отмечается, что парень на учете в полиции и врачей не состоит. По словам медиков, подросток отравился спиртом.

Проживает парень с 47-летним отцом. 42-летняя мать живет в Санкт-Петербурге и участия в воспитании сына не принимает.

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