Отравившегося спиртом подростка нашли в Колпино

Парня выхаживают в токсикологической реанимации Детской больницы №5 имени Филатова.
По информации правоохранительных органов, поздним вечером 4 июля, 16-летнего юношу нашли без сознания сотрудники полиции у дома 22 по улице Вавилова в Колпино.
Отмечается, что парень на учете в полиции и врачей не состоит. По словам медиков, подросток отравился спиртом.
Проживает парень с 47-летним отцом. 42-летняя мать живет в Санкт-Петербурге и участия в воспитании сына не принимает.
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19.06.2021 776