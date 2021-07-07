Ученые подтвердили безопасность и эффективность вакцины «Спутник V»

Один из крупнейших международных научных журналов Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что российская вакцина “Спутник V” подтвердила свою безопасность и эффективность.

Автор статьи отмечает, что “Спутник V” стал первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19 и получил одобрение десятков государств. В данном препарате используется сконструированный аденовирус в качестве механизма доставки генетического кода белка шипа SARS-CoV-2 в клетки человека.

При этом в отличие от вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson, «Спутник V» использует разные аденовирусы.

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Согласно апрельскому пресс-релизу Института Гамалеи, данные о 3,8 миллиона россиян, вакцинированных двумя дозами, также указывают на эффективность в 97,6%, пишет «Лента.ру».

Тем временем Мишустин поручил проверить рост цен на ПЦР-тесты в регионах.