Черно-белая знаменитость любит много покушать и когда ему чешут бочка. В отличии от своего папы Яши, Шон очень дружелюбный общительный.
В Ленинградском зоопарке родилась новая знаменитость — маленький валлийский барашек Шона. Теперь зоопарк может радовать посетителей двумя новыми малышами, которые быстро обрели популярность. Недавно мы рассказывали о новорожденной альпаке Шарлотке.
Вам будет интересно
В Ленинградском зоопарке пополнение — 24 мая альпака Сушка стала мамой, на свет появилась малышка Шарлотка. Новорожденную перевели во внутренний вольер,...
06.07.2021 161
Валлийский барашек любит много покушать и когда ему чешут бока. А еще Шон очень общителен. Малыша вместе с остальными овцами поливают холодной водой из шланга, чтобы им было легче переносить аномальную жару.
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка
Фото: Пресс-служба Ленинградского зоопарка