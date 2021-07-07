Черно-белая знаменитость любит много покушать и когда ему чешут бочка. В отличии от своего папы Яши, Шон очень дружелюбный общительный.

В Ленинградском зоопарке родилась новая знаменитость — маленький валлийский барашек Шона. Теперь зоопарк может радовать посетителей двумя новыми малышами, которые быстро обрели популярность. Недавно мы рассказывали о новорожденной альпаке Шарлотке.

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Валлийский барашек любит много покушать и когда ему чешут бока. А еще Шон очень общителен. Малыша вместе с остальными овцами поливают холодной водой из шланга, чтобы им было легче переносить аномальную жару.