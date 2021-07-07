Дорожники отремонтировали шесть километров магистрали от границы с Петербургом до Лупполово

Несмотря на июньскую жару во Всеволожском районе завершается обновление дороги Осиновая Роща — Магистральная

«Староприозерское шоссе — одна из ключевых дорог, обеспечивающая связь между населенными пунктами северной части Всеволожского района и Санкт-Петербургом. В общей сложности обновление покрытия здесь заняло чуть больше месяца, ограничения проезда машин и автобусов на время ремонта были минимальны», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Работы велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в Ленобласти в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.