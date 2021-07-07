В Сосновом Бору полным ходом идут съемки сериала о волейболе — видео

В волейбольном центре Соснового Бора проходят съемки многосерийного фильма «Чайки» для телеканала «Россия».

Фильм расскажет современную историю о волейболистках. «Чайка» — это название женской волейбольной команды из Калининграда, которую возглавил тренер Максим Тополь в исполнении Михаила Пореченкова. Он намерен вывести команду в чемпионы страны. На пути к победе ему придется не только разбираться в себе и непростых отношениях с дочерью-подростком, но и решать проблемы своих подопечных.

Главные роли в сериале режиссера Антона Сиверса исполняют Михаил Пореченков, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Александра Богданова, Юлия Мельникова, Иева Андреевайте, Сергей Мигицко.

Тем временем в выборгском парке «Монрепо» проходили съемки семейного фильма с рабочим названием «Моя ужасная сестра». Картина расскажет о взаимоотношениях двух девочек, родители которых решили пожениться.