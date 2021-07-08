Населенные пункты Ленобласти, где 8 июля выявлены 233 новых заражения COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 233 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 июля.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+6), Пикалёво (+4), Большой Остров (+1).
- Волосовский район: Бегуницы (+2), Сельцо (+1), Курск (+1), Село (+1).
- Волховский район: Волхов (+8), Новая Ладога (+1), Поляша (+1), Реброво (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+23), Кудрово (+1), Новое Девяткино (+3), Воейково (+1), Сертолово (+3), Токсово (+4), Гарболово (+2), Агалатово (+4), Юкки (+1), Бор (+1), Лупполово (+1), Кордон (+1), Кузьмолово (+1), СНТ Марс (+1), Лаврики (+1), Каменка (+1), СНТ Дружное-4 (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+9), Рощино (+1), Светогорск (+6), Каменногорск (+2), Лесогорский (+1), Большое поле (+1), СНТ Лебедь (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Высокоключевой (+1), Сиверский (+1), Вырица (+3), Малое Верево (+1), Коммунар (+3), Большое Рейзино (+1), Новый Учхоз (+2), Кобринское (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+6), Кингисеппский (+1).
- Киришский район: Кириши (+6), Будогощь (+1).
- Кировский район: Кировск (+3), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+2), Приладожский (+1), Молодцово (+1), Лезье (+1), СНТ Строитель (+1), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Мехбаза (+1), Тервеничи (+1).
- Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Аннино (+1), Большая Ижора (+1), Горбунки (+2), Лаголово (+1), Оржицы (+1), Пеники (+1), Узигонты (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+1), Дзержинского (+1), Волошово (+1), Скреблово (+1), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3), Вознесенье (+6), Красный Бор (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+5), Севастьяново (+1), Кузнечное (+2), Ромашки (+2).
- Сланцевский район: Сланцы (+8).
- Тихвинский район: Тихвин (+12), Бор (+1).
- Тосненский район: Тосно (+6), Тельмана (+3), Никольское (+4), Сельцо (+2), Любань (+1), Рябово (+1), Красный Бор (+2), Ладога (+2).