В День семьи, любви и верности в Ленобласти зарегистрируют 44 брака

Также в районах Ленобласти сегодня прозвучат поздравления в адрес семей-долгожителей: с 60-летием супружеской жизни — 8 пар, с 50-летием — 19 пар.

Отмечать День семьи, любви и верности в регионе будут онлайн. Так, Вепсский центр фольклора на своей странице «ВКонтакте» сегодня проведет праздник «Семья – это то, что с тобою всегда». В пятницу, 9 июля оркестр «Метелица» в рамках фестиваля «Тихвинский благовест» проведет онлайн-концерт из ДК им. Римского-Корсакова. Трансляция начнется 9 июля в 16:00 в группе оркестра.

Отметим, что в первом полугодии 2021 года в Ленинградской области создали семьи 3102 пар. Также за полгода в регионе родилось 6635 детей — 3455 мальчиков и 3130 девочек.

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Белые лепестки этого цветка символизируют чистоту и преданность.

Инициатива об учреждении нового государственного праздника – Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании Комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года. В России в 2021 году праздник отмечается 8 июля и проходит на официальном уровне в 14-ый раз.