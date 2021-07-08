Инженерную инфраструктуру научного городка Павловские Колтуши возьмут на баланс Ленобласти

Такой шаг позволит привести инфраструктуру городка в нормативное состояние.

По словам председателя комитета по сохранению памятников культурного наследия Владимира Цоя, в регионе рассматривается возможность передачи на свой баланс инженерной инфраструктуры научного городка Павловские Колтуши.

— Это довольно поздние постройки, XX века, но их ценность в том, что действительно там знаменитый русский физиолог Павлов работал и создал фактически научный институт, — цитируют Цоя online47.

В настоящее время объект принадлежит Российской академии наук, но в тоже время постройки находятся в неудовлетворительном состоянии. Сейчас Ленобласть не может отреставрировать корпуса так, как они являются федеральной собственностью. Однакое если городок перейдет в собственность региону, то это поможет.

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Отмечается, что в городке планируют, для начала заняться инфраструктурой, а именно — дорогами и сетями отопления.