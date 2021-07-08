Дрозденко проверил ход строительства начальной школы в Сосново

Рядом с существующей школой, где сейчас обучается 870 детей, к концу года появится новый корпус для начальных классов.

«Блок начальных классов больше по размерам существующей школы. Это здорово, когда потоки детей грамотно разделяются, а каждому классу комфортно обучаться и проводить свободное время. Кроме того, хорошо, что в итоге весь образовательный комплекс будет оформлен в едином стиле», ― прокомментировал Александр Дрозденко.

Общая площадь нового трехэтажного блока начальных классов составит 13 тысяч квадратных метров. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2021 года.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы, то есть на оснащение учреждений необходимым оборудованием. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.