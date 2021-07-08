В Приозерске еще три котельные переведут на природный газ

Автор: Гузель Галимова
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В прошлом 2020 году в Приозерском районе Ленобласти на природный газ были переведены две котельные.

Так, за счет средств ООО «Энерго-Ресурс» автоматизированная котельная №1 была переведена на использование в качестве основного вида топлива магистрального газа. Также в прошлом году двумя этапами была реконструирована и переведена на газ котельная №2 на Песочной, 22А. 

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В этом году на природный газ переведут котельную на Заозерной, 15. В перспективе ― газификация двух муниципальных котельных на Сосновой, 1  и на Леншоссе, 63. Уже выданы технические условия на подключение.

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