Финляндия продлила ограничения на въезд в страну до 25 июля

Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну с 12 до 25 июля. Это связано с ростом заболеваемости COVID-19 среди финнов.

Как сообщает intermin.fi, эта мера даст муниципалитетам время для подготовки к введению мер безопасности в области здравоохранения. Отмечается, что таким образом власти пытаются предотвратить распространение инфекции через национальные границы.

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Сегодня минздрав Суоми подсчитал, что болельщики Финляндии привезли из Петербурга почти 500 случаев заражения. На них почти неделю приходилось 40% всех выявляемых заражений COVID-19 в стране.