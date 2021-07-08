В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом

В Санкт-Петербурге большегруз попал в ДТП на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект. На месте была замечена машина реанимации.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом вечером, 8 июля сообщают очевидцы. В результате ДТП у большегруза был пробит топливный бак, а неизвестное белое содержимое грузового отсека рассыпалось вокруг. В результате аварии перекрыты несколько полос движения ЗСД.