В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом

Автор: Анастасия Щербакова
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В Санкт-Петербурге большегруз попал в ДТП на ЗСД перед съездом на Богатырский проспект. На месте была замечена машина реанимации. 

В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом фура, Реанимация, Петербург, ЗСД, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом фура, Реанимация, Петербург, ЗСД, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом фура, Реанимация, Петербург, ЗСД, ДТП, аварияФото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Об этом вечером, 8 июля сообщают очевидцы. В результате ДТП у большегруза был пробит топливный бак, а неизвестное белое содержимое грузового отсека рассыпалось вокруг. В результате аварии перекрыты несколько полос движения ЗСД.

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В Петербурге фура встала поперек ЗСД перед Богатырским проспектом фура, Реанимация, Петербург, ЗСД, ДТП, авария
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