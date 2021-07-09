ЛАЭС в июне обеспечила рекордный процент электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

Ленинградская АЭС обеспечила 73% потребления электроэнергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне 2021 года. Это рекордный показатель.

Как отмечают представители ЛАЭС, суммарно за 1 полугодие 2021 года доля Ленинградской АЭС в реальном обеспечении электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила 52,3%.

Вам будет интересно Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Гатчине, Тайцах и Вырице До конца 2021 года контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Гатчине по 50 адресам, Тайцах и Вырицах. Регоператор уже закупил... 08.07.2021 107

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Приозерске еще три котельные переведут на природный газ.