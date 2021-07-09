ЛАЭС в июне обеспечила рекордный процент электроэнергии в Петербурге и Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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Ленинградская АЭС обеспечила 73% потребления электроэнергии Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне 2021 года. Это рекордный показатель.  

ЛАЭС
Фото: vk.com/leningradaes

Как отмечают представители ЛАЭС, суммарно за 1 полугодие 2021 года доля Ленинградской АЭС в реальном обеспечении электроснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области составила 52,3%.

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