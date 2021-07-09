Учения разведчиков Севастопольской мотострелковой бригады прошли в Ленобласти

Военнослужащие Севастопольской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа произвели 15-километровый марш-бросок по пересеченной местности в аномальную жару.
В ходе учение применялась аппаратура спутниковой навигации «Орион». Военнослужащие преодолели маршрут, проложенный с помощью системы ГЛОНАСС в районе условного РХБ заражения.
В ходе учения были выполнены задачи наземной и воздушной разведки, а также уничтожены диверсионно-разведывательные группы условного противника.
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