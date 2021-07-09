Согласно данным ВОЗ, в летний период увеличивается число случаев детского травматизма. Каждый день во всем мире более 2000 семей теряют маленького члена семьи из-за неумышленной травмы или несчастного случая. По этим же причинам ежегодно гибнут свыше миллиона детей и подростков до 18 лет. Отсюда получается, что в час умирает около 100 маленьких людей. Кроме того, каждый год в российских медучреждениях регистрируют свыше трех миллионов случаев детских травм. О чем следует помнить родителям и как избежать несчастных случав, рассказываем ниже.

Ожоги Самый распространенный вид травматизма у ребенка — ожоги. Как этого избежать? При готовке еды и глажке вещей нужно быть особо внимательными, чтобы ребенок не подходил близко к опасным предметам.

Занимаясь приготовлением пищи, старайтесь обращать ручки сковородок и кастрюли в противоположною сторону от себя. Если есть возможность блокирования регуляторов газовых горелок, то обязательно используйте ее.

Всегда следите за тем, чтобы дети оставались в стороне от открытого огня, костов, пламени свечи и взрывов петард и фейерверков.

Все легковоспламеняющиеся жидкости, а также спички, свечи и бенгальские огни должны находиться в недоступном для ребенка месте.

Не оставляйте горячие жидкости без присмотра, дети часто опрокидывают их на себя.

Во время подмывания всегда нужно проверять температуру воды перед ее взаимодействием с кожей ребенка, так как кожный покров малыш более чувствитен к температурам.

Будьте осторожны с грелками: если температура в ней превышает 40 градусов, ребенок может получить ожог.

оберегайте детей от солнечных ожогов, солнечного и теплового удара. Перед выходом на улицу в летний период обязательно намажьте ребенка солнцезащитным кремом и всегда надевайте ему головной убор. Падение с высоты 20% случаев падений с высоты выпадают на детей до пяти лет. Это частая причина тяжелых травм, приводящих к инвалидности и даже к гибели. Обязательно установите защиту на все окна и балконы в вашем доме. Напоминаем, что москитная сетка не защищает ребенка от падения! Если вы пошли в гости, где настежь открыто окно, попросите хозяев его прикрыть и следите за ребенком;

возле открытых окон не должно быть стульев и табуреток, по которым ребенок может забраться на подоконник.

Не позволяйте детям лазить в опасных местах: по лестничным пролетам, крышам, гаражам, стройкам и другое. На многих детских площадках указано возрастное ограничение, соблюдайте его и не оставляйте ребенка без присмотра. Вам будет интересно Двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа в Отрадном По информации ivbg.ru, 9 июля около 10:00 в экстренные службы сообщили о том, что из окна шестого этажа дома № 8... 09.07.2021 136 Утопление 50% утопленников из числа детей приходится на ребят 10-13 лет, неумеющих плавать.

Обязательно повторяйте детям перед каждой поездкой к воде о правилах безопасности и не оставляйте ребенка одно ни на минуту. Отметим, что перекладывать родительскую ответственность на несовершеннолетних родственников также может быть чревато серьезными последствиями.

Все колодцы, ванны, бочки и ведра с водой должны быть закрыты, так как маленький ребенок может утонуть в небольшом количестве воды в течение двух минут.

Лучше начать обучать ребенка плаванию в раннем возрасте.

Дети должны четко понимать, что опасно заходить в воду без присутствия взрослых.

При купании в водоемах, катании на лодке, плотах, водном велосипеде и других подобных способах времяпровождения обязательно используйте детские спасательные жилеты, соответствующие размерам ребенка.

Объясните ребенку, что купаться следует только там, где есть разрешающий знак. Вам будет интересно В Пулковском парке в Петербурге ищут утонувшего ребенка Очевидцы вечером, 7 июля сообщают о трагедии в Московском районе города. Из водоема в парке пытаются вытащить ребенка. Об этом рассказал... 07.07.2021 247

Удушье 25 % всех случаев удушья случаются у малышей до года из-за беспечности взрослых. Опасно спать с новорожденным на руках, так как есть вероятность задушить его во сне.

Мягкие игрушки лучше исключить до исполнения года, потому что они могут стать причиной закрытия дыхательных путей, если окажутся в опасной близости;

Малышам нельзя давать еду с косточками или семечками.

Во время еды ни в коем случае не смешите ребенка и не играйте с ребенком.

Также во время приема пищи следуют постоянно следить за малышом: кашель, частое шумное дыхание или невозможность издавать звуки сигнализируют о проблемах с дыханием, которые могут привести к гибели. Отравление 60% случаев отравлений приходятся на лекарственные средства. Все медикаменты должны быть убраны и недоступны для ребенка. Те лекарства, которые назначает врач, следует давать детям только в указанных возрастных дозировках и следить за дельнейшим самочувствием, обращая внимания на изменения.

Все ядовитые вещества, такие как отбеливатели, кислоты, горючее, щелочные растворы и яды для грызунов и насекомых должны находиться в недоступном для детей месте. Опасность может возникнуть не только при их заглатывании, но и даже при попадании на одежду.

На лесных прогулках, следите, чтобы ребенок не проглотил ядовитые грибы и ягоды, прикосновения к ним тоже могут быть опасны.

Соблюдайте правила пожарной безопасности. Отравление угарным газом в большинстве случаев заканчивается для ребенка смертельным исходом. Поражения электрическим током Ребенок может сильно пострадать, если засунет пальцы в розетку или коснется обнаженного электрического провода, поэтому нужно изолировать розетки специальными защитными накладками и ограничить доступ к любым электрическим проводам. Травматизм на дороге и в транспорте 25% смертельных случаев приходится именно на дорожно-транспортный травматизм. Как только ребенок сделал свои первый шаги, родителям стоит начать обучать его поведению на дороге, в автомобиле и общественном транспорте, а также обеспечить максимальную безопасность во всех перечисленных пунктах.

С детьми дошкольного возраста всегда должны быть рядом взрослые при переходе дороги.

Объясните ребенку, что все игры возле проезжих частей опасны не только для здоровья, но и для жизни.

При перевозке детей в салоне автомобиля необходимо использоваться автокресла, подходящие по возрасту и весу ребенка, а также не сажать его на переднее сидение.

На прогулку лучше одевать детям одежду с светоотражающими нашивками. Вам будет интересно Видео: молодой отец на гироскутере с коляской прокатился по дорогам Петербурга Петербуржцы стали свидетелями странной прогулки молодого отца с двухмесячным ребенком. По проезжей части он передвигался на моноколесе и вез перед... 08.07.2021 134 Несчастные случаи при участии велосипедов и электросамокатов В летний период увеличивается количество велосипедистов и самокатчиков, которые не только сами попадают в аварии, но и сбивают детей. Несчастные случаи при езде на велосипеде — часто встречающаяся причина травматизма и детской смертности среди ребят среднего и старшего возраста. С того момента, как ребенок первый раз сел на велосипед или встал на самок, следует постоянно напоминать правила безопасного поведения.

При катании дети должны быть в специальных шлемах, велоперчатках и наколенниках с налокотниками.

При прогулке с малышом по местным паркам следует проверять «горизонт» на присутствие велосипедистов и самокатчиков, поясняя ребенку возможную опасность.

Гуляя возле велодорожек и по тротуаром без коляски, следует держать ребенка до трех лет за руку.

Травмы на железнодорожном транспорте

Пользующейся популярностью у подростков «зацепинг» является гарантированным самоубийством. Категорически запрещайте детям кататься на крышах, подножках и переходных площадках поездов!

Объясните ребенку и постоянно помните сами, находясь в зоне железной доги, что строго запрещено:

производить посадку и высадку во время движения поезда;

высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров при следовании состава;

оставлять детей без присмотра на платформах и в вагонах даже на минуту;

выходить из поезда на междупутье и находиться там во время проезда встречного поезда;

спрыгивать с платформы на железнодорожные пути;

играть в подвижные игры на платформе;

стоять или передвигаться на расстоянии меньше двух метром от проезжающего мимо поезда;

близко подходить к вагону до окончательной остановки железнодорожного транспорта;

на станциях и перегонах залезать под вагоны;

ходить по железнодорожным мостам и тоннелям, которые не предназначены для пешеходов;

переходить железнодорожные пути перед стоящим рядом поездом;

переходить путь после отправления поезда одного направления, не удостоверившись в отсутствии железнодорожного транспорта в противоположном направлении;

игры на железнодорожных путях;

забираться на электроопоры;

прогуливаться в районе стрелочных переводов.

Безопасность в доме

Так как большую часть времени дети проводят дома, необходимо максимально обезопасить пространство.

Если ребенок еще маленький, то:

вся мебель должна быть устойчивой либо прикрепленной к стене и без дефектов, таких как торчащие гвозди, отломанные ручки, необработанная древесина и другое;

на все шкафы и комоды стоит установить специальную защиту от детей, чтобы они не смогли самостоятельно обследовать содержимое или прищемить маленькие ручки;

поставить ограничители на двери, чтобы ребенок не защемил себе конечности в процессе игры;

обязательно установить защиту на окна и балконы, как уже говорилось выше;

все медикаменты, стиральные принадлежности, средства для уборки и инструменты должны быть убраны в безопасное место, куда ребенок не сможет залезть;

следите, чтобы мелкие, а также колюще-режущие предметы не находились вблизи ребенка.

Желаем спокойствия вам и здоровья вашим детям!