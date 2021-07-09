Анна Попова рассказала о странах-разносчиках дельта-штамма коронавируса

Заразившиеся индийским штаммом коронавируса россияне возвращаются в Россию в основном из Европы, США и Мальдив.
— Штамм дельта, то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран… и Соединенные Штаты, – написала Попова в своем Telegram-канале.
Власти Москвы сообщили, что штамм дельта уже вытеснил остальные типы коронавируса в столице.
Пульмонолог заявил, что индийский штамм чаще проявляется в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.
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08.07.2021 79