Анна Попова рассказала о странах-разносчиках дельта-штамма коронавируса

Автор: Александр Селиванов
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Заразившиеся индийским штаммом коронавируса россияне возвращаются в Россию в основном из Европы, США и Мальдив.

— Штамм дельта, то, что мы видим на сегодняшний день, это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран… и Соединенные Штаты, – написала Попова в своем Telegram-канале.

Власти Москвы сообщили, что штамм дельта уже вытеснил остальные типы коронавируса в столице.

Пульмонолог заявил, что индийский штамм чаще проявляется в виде расстройства желудочно-кишечного тракта.

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08.07.2021 79
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