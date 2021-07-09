Купаться негде: в Санкт-Петербурге проверили водоемы на микробиологию

Автор: Александр Селиванов
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В местах для купания все также превышен уровень микробиологических норм и паразитологических показателей.

По информации Роспотребнадзора, все водоемы Санкт-Петербурга непригодны для купания.

Отмечается, что были взяты пробы с 24 пляжей. За неделю было отобрано 168 проб.

Все водные акватории в городе, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Людям не советуют купаться в черте города.

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02.07.2021 356
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