Купаться негде: в Санкт-Петербурге проверили водоемы на микробиологию

В местах для купания все также превышен уровень микробиологических норм и паразитологических показателей.
По информации Роспотребнадзора, все водоемы Санкт-Петербурга непригодны для купания.
Отмечается, что были взяты пробы с 24 пляжей. За неделю было отобрано 168 проб.
Все водные акватории в городе, не соответствуют требованиям санитарного законодательства. Людям не советуют купаться в черте города.
Вам будет интересно
С началом купального сезона в Ленобласти зафиксировано 23 случая утопления, пять приходится на детей. Также есть опасность "подцепить" заразу во...
02.07.2021 356