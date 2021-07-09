Китайские майнеры экстренно распродают видеокарты RTX 3060 по 270 долларов

Автор: Александр Селиванов
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Как информируют исследователи рынка видеокарт, сегодня версию GeForce RTX 30-й серии, которая широко применялась для добычи криптовалюты, сейчас можно купить по цене от 270 долларов, передает портал 3DNews.

Стоит отметить, что такой ценник имеют младшие варианты GeForce RTX 3060, у которых рекомендованная цена составляет 329 долларов. Остальные модели также можно приобрести по очень выгодным ценам, однако эксперты не советуют делать этого.

Отмечается, что в результате введения жёстких ограничений на майнинг в Китае, местные добытчики цифровой валюты стали активно распродавать своё оборудование по привлекательным ценам.

Специалисты предупреждают, что покупка графического ускорителя, который был задействован в майнинге, это крайне рискованная идея, поскольку ранее эти видеокарты работали 24/7 в режиме полной нагрузки месяцами.

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29.06.2021 457
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