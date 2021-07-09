Интерактивная карта дорожных работ появилась в Ленобласти

На карте доступна информация о сроках проведения ремонтов, реконструкций и строек в 47 регионе.

Карта размещена на официальном сайте «Ленавтодора». Каждый вид работ — ремонт, капремонт и стройка — выделен разными значками для удобной навигации. В ближайших планах дорожников есть интеграция этой карты с коллегами из Петербурга.

Всего в Ленобласти в этом году ремонтируется 110 км региональных трасс. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти создана программа развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. ПКРТИ предполагает строительство 88 участков дорог федерального, регионального и местного значения общей протяжённостью около тысячи километров, 147 новых путепроводов, 41 развязки и двух тоннелей.