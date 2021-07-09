Триста тысяч ленинградцев привились от COVID-19

На сегодня 300 906 жителей прошли вакцинацию, из них полностью привиты (поставили оба компонента вакцины) 202 390 человек.
В Роспотребнадзоре отмечают: все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. При этом один из наиболее авторитетных научных журналов в мире ― британский Nature ― признал эффективность вакцины Спутник V. Эта российская вакцина применяется почти в 70 странах..
С каждым днем в Ленобласти растет суточное число привитых от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные о записи на вакцинацию на ближайшие дни. Причиной роста желающих вакцинироваться стало ужесточение коронавирусных мер. Редакция ivbg.ru рассказывает, какие имеются послабления для вакцинированных и что за вакцину используют медики.
Напомним, в регионе началась повторная вакцинация от коронавируса. На сегодняшний день вакцинация проводится в 105 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 49 – мобильные бригады. Процедура полностью бесплатна и добровольна. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Список прививочных пунктов с адресами по ссылке. Также вся актуальная информация о ходе вакцинации и об общем течении пандемии в Ленобласти теперь будет публиковаться на сайте администрации региона.