На портале Superjob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу, успешному кандидату обещают работу в дружном коллективе, частые командировки и высококонкурентную заработную плату.

Основная обязанность будущего сотрудника на должности главного тренера сборной России – «организовать поездку команды в Катар в ноябре-декабре 2022 года сроком на три, а в идеале – на 4 недели». Отдельно указано, что будущий сотрудник должен уметь мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях.

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Напомним, Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым, занимавшем пост главного тренера сборной России по футболу. Отмечается, что решение было принято при участии Черчесова.