Смертность в России в июне выросла на 13,9% к прошлому году

По оперативным данным, в июне смертность в России выросла на 13,9% по сравнению с июнем 2020 года.

Вице-премьер Татьяна Голикова прямо связывает это с распространением нового штамма COVID-19 «дельта», также известного как индийский.

Между тем в мае смертность в стране снизилась на 3,6% по сравнению с апрелем. По отношению к маю прошлого года, когда был зафиксирован пик первой волны пандемии COVID-19, снижение составило 6,1%.

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По данным оперштаба, в России всего за пандемию с момента выявления первого заболевшего 2 марта 2020 года зарегистрировано 5 млн 733 тыс. 218 случаев коронавирусной инфекции, 141 501 умерший и 5 млн 165 тыс. 087 выписанных.