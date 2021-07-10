В Кремле одобряют идею привить всех россиян, но считают это труднодостижимой задачей

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поддержал призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать всех россиян.

Кремль поддержал призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой вакцинировать всех россиян от коронавирусной инфекции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил в комментарии журналистам, что это труднодостижимая задача.

— Это такое пожелание, к которому можно, конечно, только присоединиться, — прокомментировал он предложение Поповой.

Представитель президента добавил, что вакцинация является единственным способом эффективной борьбы с пандемией, поэтому было бы желательно, чтобы все сделали прививку.

По его словам, препараты для вакцинации будут необходимы на постоянной основе, но проблем с поставками возникнуть не должно. Песков подчеркнул, что производители постоянно наращивают объемы. Ситуацию осложняет лишь то, что в стране «будут оставаться люди, которые, что называется, являются ковид-диссидентами», отметил Песков.

По его словам, своим поведением они проявляют несознательность.

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