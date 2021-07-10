Ученый назвал главное отличие штамма коронавируса «Дельта»

Член-корреспондент РАН Сергей Нетесов объяснил, чем индийский штамм COVID-19 отличается от других вариантов.

По словам биолога, главное отличие штамма «дельта» – его быстрое распространение. Он уточнил, что при отсутствии маски вероятность заразиться больше минимум в два раза.

– Ситуация такова, что у прежнего варианта коронавируса репродуктивное число было в среднем около 3, а у варианта «дельта» – около 5. Поэтому он распространяется быстрее, – объяснил специалист, его цитирует РИА Новости.

Как отметил ученый, первый вариант коронавируса также передается на улице или в кафе, поэтому необходимость в ношении маски присутствует даже при отсутствии индийского штамма.