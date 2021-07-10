Я с двадцати лет собаками занимаюсь: в Санкт-Петербурге женщина избивает своих песиков — видео

Свою агрессию женщина изливает в сторону защитников четвероногих.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, женщина извила собаку породы Сиба-Ину в одном из дворов Санкт-Петербурга.
Когда оператор пригрозил дрессировщице полицией, она начала угрожать ему.
По словам женщины, она с 20 лет занимаемся собаками, но что-то подсказывает, в дрессировках песиков не должно быть силовых приемов.
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09.07.2021 189