Я с двадцати лет собаками занимаюсь: в Санкт-Петербурге женщина избивает своих песиков — видео

Свою агрессию женщина изливает в сторону защитников четвероногих.

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По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, женщина извила собаку породы Сиба-Ину в одном из дворов Санкт-Петербурга.

Когда оператор пригрозил дрессировщице полицией, она начала угрожать ему.

По словам женщины, она с 20 лет занимаемся собаками, но что-то подсказывает, в дрессировках песиков не должно быть силовых приемов.