В России зафиксировали новый рекорд смертности от коронавируса

В России за сутки от коронавируса скончались 752 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил оперштаб.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 6 июля, когда погибли 737 человек. Всего умерли 142 253 россиянина.

За прошедшие 24 часа также выявили 25 082 заражения. Больше всего случаев в Москве (5 694), Подмосковье (2 487) и Санкт-Петербурге (1 978). Общее число случаев коронавирусной инфекции составляет 5 758 300.

Ранее завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов назвал «диванными» рассуждения о том, что коронавирус помолодел.