Спасатели обнаружили висельника в лесах под Приозерском

Тело мужчины висело на дереве на веревке.
Источник: МЧС Ленобласти
Источник: МЧС Ленобласти
По информации экстренных служб, в лесном массиве около станции Громово было обнаружено тело повешенного мужчины.
Отмечается, что висельника обнаружили спасатели отряда города Приозерск.
Сотрудники МЧС передали тело полицейским.
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05.07.2021 246