Спасатели обнаружили висельника в лесах под Приозерском

Автор: Александр Селиванов
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Тело мужчины висело на дереве на веревке.

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Спасатели обнаружили висельника в лесах под Приозерском спасатели, Россияне, Россия, происшествие, Приозерский район, Приозерск, МЧС в России, МЧС в Ленобласти, мчс, Леонбласть, ВисельникиИсточник: МЧС Ленобласти

По информации экстренных служб, в лесном массиве около станции Громово было обнаружено тело повешенного мужчины.

Отмечается, что висельника обнаружили спасатели отряда города Приозерск.

Сотрудники МЧС передали тело полицейским.

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05.07.2021 246
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