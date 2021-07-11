Команда Ленобласти стала второй в командном зачете Кубка России по парапланерному спорту

Сборная Ленинградской области заняла второе место в командном зачете Кубка России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан – парящий полет».
Об этом сообщает заместитель председателя спорткомитета Ленинградской области Оксана Лагода. В 2021 году состязание проходило в Крыму.
В турнире приняли участие более 100 сильнейших спортсменов со всей России. Участники кубка преодолевали дистанции различного уровня мастерства – от 45-50 до 100 километров.
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