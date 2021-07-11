На шести федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 11 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 11 июля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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05.07.2021 359
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 130-159, подъезд №1 км 0-6, подъезд №2 км 0-7 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом;
- км 130-159 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 125-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 15:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 51 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автодорога Р-21 «Кола»):
- км 0-37, км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 0-37, км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37, км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 0-37, км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 37-78, км 57, 64, 71, 73 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ механизированным способом;
- км 9-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 15 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.