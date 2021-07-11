Суперкомпьютер дал прогноз, кто победит в финале Евро-2020

Суперкомпьютер дал прогноз на финальный матч Чемпионата Европы по футболу 11 июля, в котором встретятся сборные Англии и Италии.
Согласно вычислениям, вероятность победы итальянцев в финале Евро-2020 составляет 57,8%. На стороне англичан будут домашние стены – игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».
Самым большим достижением сборной Англии по футболу на Евро на момент подготовки публикации считаются бронзовые медали в 1968 году.
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