Суперкомпьютер дал прогноз, кто победит в финале Евро-2020

Суперкомпьютер дал прогноз на финальный матч Чемпионата Европы по футболу 11 июля, в котором встретятся сборные Англии и Италии.

Согласно вычислениям, вероятность победы итальянцев в финале Евро-2020 составляет 57,8%. На стороне англичан будут домашние стены – игра пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли».

Самым большим достижением сборной Англии по футболу на Евро на момент подготовки публикации считаются бронзовые медали в 1968 году.

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