Автомобилист завершил аренду каршеринга, врезавшись в отбойник на КАД

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 11 июля сообщают: на дороге вдоль КАД, соединяющей Бугры и Мурино, каршеринговый автомобиль врезался в отбойник. Автомобилиста рядом замечено не было.

Пользователи сети удивились, как можно совершить такой маневр, по их словам, «на ровном месте», и предположили, что водитель был нетрезв. На фоне увеличения сообщений о ДТП с участием каршеринговых автомобилей, некоторые комментаторы высказались иронично.

«По-моему, они всегда так заканчивают. Может у них это в инструкции прописано?», – комментируют участники сообщества

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