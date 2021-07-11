Погода в Ленобласти: 12 июля ожидаются до +32 °C и кратковременные дожди

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля в Ленинградской области ожидается переменная облачность.
В темное время суток обойдется без существенных осадков. Температура воздуха +17… +22 °C. Днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +27… +32 °C.
Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.
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