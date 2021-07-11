Погода в Ленобласти: 12 июля ожидаются до +32 °C и кратковременные дожди

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 12 июля в Ленинградской области ожидается переменная облачность.

Погода в Ленобласти

В темное время суток обойдется без существенных осадков. Температура воздуха +17… +22 °C. Днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха +27… +32 °C.

Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Вам будет интересно
Погода в Ленобласти: 12 июля ожидаются до +32 °C и кратковременные дожди Погода в Ленобласти, Ленинградская область
Озеро Донцо в Ленобласти закрыли для купания
Такое решение приняли в местной администрации. Причина: отсутствие оборудованного пляжа.  Очевидцы сообщают, что на побережье озера появилась табличка о запрете купания....
09.07.2021 284
Автор