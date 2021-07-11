В Госдуме считают коррупцию помехой для развития экономики России

Как сообщает URA.RU со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, доктора экономических наук Сергея Калашникова, серьезной помехой для развития российской экономики является тотальная коррупция.

«Да, воруют потихоньку везде, но так, что этого не видно на экономических показателях», – цитирует издание Сергея Калашникова

По мнению депутата, России имеет смысл обратить внимание на проверенные методы успешной борьбы с данным явлением в других странах. В качестве примера он привел Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Индонезию и европейские государства.

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